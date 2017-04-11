Швабра спасла жизнь: нападение акулы на рыбаков попало на видео

Моряки рыбачили, как внезапно вокруг их судна начала кружить акула. Один из членов команды взял швабру и отогнал хищника, чтобы тот не повредил мотор, сообщает РИА Новости.

"Мы не паниковали, но было немного нервно… Акула не пострадала от лопасти мотора", — рассказал один из рыбаков. Члены команды отметили, что это не первый случай, когда им приходится отгонять незваных гостей таким способом.

Белые акулы являются одними из крупнейших рыб на Земле и представляют серьезную угрозу для человека, в связи с чем получили название акул-людоедов.

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