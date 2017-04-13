В командном зачете первое место заняла команда из Молдовы — спортсмены, представлявшие различные клубы федерации "Воевод". Второе место в командном зачете осталось за Румынией, третье заняли бойцы из Армении.

В мужской единоборческой категории лучшими стали молдавские спортсмены Николай Делеу (одержал победу над Гаджиком Саакаяном, Армения; Евгений Чернополк (одержал победу над Мехмедом Чилом, Турция) и Аурелиу Стеценко. В категории девушек лучшими стали молдаванки Лучия Мириуца и Лина Чебан. В состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из восьми стран — Молдовы, России, Румынии, Украины, Армении, Турции, Азербайджана и Северного Кипра.

Президент Федерации национальной борьбы "Воевод" Николай Паскару сообщил корреспонденту Sputnik, что за шесть лет Европейский чемпионат единоборств превратился в широкую площадку, на которой спортсмены из многих стран получают возможность продемонстрировать свое мастерство.

"Количество участников мероприятия неуклонно растет. К нам приезжают целые сборные из дальнего зарубежья, в том числе из Турции, Азербайджана и Северного Кипра. Очень радует, что состав нашего турнира становится моложе. Здесь очень много детей. Нам удалось создать комфортную, гостеприимную обстановку, что позволяет бойцам не отвлекаться от спортивных задач", — сказал Паскару.

В рамках чемпионата состоялась традиционная церемония вручения копии меча Штефана Великого человеку, внесшему большой вклад в сохранение молдавской государственности и развитие патриотизма. На этот раз такой чести удостоился советник президента Молдовы по вопросам образования, науки и исследований Корнелиу Попович.

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