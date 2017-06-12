Трамп поразил всех, когда зашел на свадьбу к незнакомцам

Гости не знали о присутствии президента США в заведении, пока сотрудники Секретной службы не прервали церемонию, чтобы обезопасить территорию для прохода американского лидера.

В итоге Дональд Трамп спросил имена молодоженов и сделал с ними несколько фотографий, отмечает РИА Новости.

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