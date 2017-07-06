С добрым пивом: такой ролик про пенный напиток заставит вас улыбнуться

Шуточный ролик "гуляет" в Интернете и набирает не только просмотры, но и восторженные отзывы любителей пива. Ребята рассказали и показали, как привыкли некоторые "пивоманы" открывать бутылку и пить пенный напиток, даже если под рукой нет бокала. Ну, и другие "секреты" бытовой жизни тоже показаны на видео.

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