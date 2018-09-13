Кабаниха поздоровалась с водителем в лесу - видео

Встреча кабанихи с выводком поросят и водителя на лесной дороге закончилась благополучно - животное бесстрашно заглянуло в окно машины, а затем неспешно удалилось

Пользователь социальной сети Facebook Кристапс Калванс на своей странице выложил видео своей встречи с кабаньим семейством на лесной дороге, сообщает Sputnik Латвия.

Взрослая кабаниха не побоялась приблизиться к автомобилю и заглянула в окно, а затем продолжила свой путь вместе с выводком поросят. Еще больше необычных встреч и улетного видео смотрите в сюжете "Утро с нами!">>>