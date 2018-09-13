Кабаниха поздоровалась с водителем в лесу - видео

Пользователь социальной сети Facebook Кристапс Калванс на своей странице выложил видео своей встречи с кабаньим семейством на лесной дороге, сообщает Sputnik Латвия.
Взрослая кабаниха не побоялась приблизиться к автомобилю и заглянула в окно, а затем продолжила свой путь вместе с выводком поросят. Еще больше необычных встреч и улетного видео смотрите в сюжете "Утро с нами!">>>
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