Это невероятно: смелая ворона остановила драку между котами - видео

Смотрите на видео, как мужественная ворона пытается остановить драку между двумя котами.

На этом видео все прекрасно. Мужественная ворона решила остановить драку между двумя котами. Смотрите на видео, что из этого получилось.

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