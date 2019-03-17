Молодая и энергичная китаянка чувственно исполнила "Катюшу" - видео

Смотрите на видео, как зрители вставали с мест и устроили овацию артистке.

Молодая китаянка Лю Мейлин потрясающе исполнила знаменитую "Катюшу" на русском, английском и китайском.

В соцсетях ролик стремительно набирает просмотры. На канале YouTube ролик посмотрели более 2,5 млн пользователей. Четыре тысячи из них оставили свои восторженные реплики.

Оказывается, в Национальный день Румынии тоже любят петь "Катюшу">>>>

"Катюшу"Лю Мейлин исполнила в разных жанрах на местном музыкальном телешоу.

Еще больше видео найдете в сюжете "Утро с нами">>>