Нашествие голодных кабанов: они их просто растерзали - жуткое видео

Огромное количество голодных кабанов собралось в одной точке, окружив человека.
Он принес им еду, но животные, не дожидаясь, когда он откроет мешки, сами налетели на них. Все это сопровождалось жутким визгом, от которого стынет в жилах кровь. Но мужчина, которого окружили, явно не из робкого десятка. Смотрите видео.
- Кабаниха поздоровалась с водителем в лесу - видео>>>
- На жителей немецкого города Хайде напали дикие кабаны>>>
- Дикая природа: драка тигра и медведя попала на видео>>>
Смотреть еще видео Послушать радио Прочитать другие новости