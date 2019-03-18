Нашествие голодных кабанов: они их просто растерзали - жуткое видео

Огромное количество голодных кабанов собралось в одной точке, окружив человека.

Он принес им еду, но животные, не дожидаясь, когда он откроет мешки, сами налетели на них. Все это сопровождалось жутким визгом, от которого стынет в жилах кровь. Но мужчина, которого окружили, явно не из робкого десятка. Смотрите видео.

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