Видео: крокодил-монстр, сожравший всех псов в округе, обезврежен и наказан

Терпение жителей австралийского острова Базерст лопнуло, когда они лишились последней собаки.
Кроме того, они стали опасаться за свою безопасность и особенно за жизнь детей.
Задача поимки агрессора оказалась не из легких - в переносном и прямом смысле - поскольку тот, как выяснилось, весил 600 килограммов!
Но местная полиция с возложенной на нее миссией справилась.
Местом заключения для хищника выбрали крокодилью ферму, с персональным загоном площадью 120 гектаров. Там он будет жизнь в окружении многочисленных самок. Ну чем не наказание!
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