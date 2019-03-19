Это надо видеть: 87-летняя аргентинка за год покрыла все тело тату - видео

Все тело 87-летней Сусаны Аспиунса покрыто татуировками. Что любопытно, все эти узоры и картины "набиты" на коже всего за год! Впервые в тату-салон аргентинка зашла в конце 2017 года. И вот, что сделала со своим телом - смотрите видео!
Все узоры и картины "набиты" на коже всего за год - смотрите видео.
Все тело 87-летней Сусаны Аспиунса покрыто татуировками. Что любопытно, все эти узоры и картины "набиты" на коже всего за год! Впервые в тату-салон аргентинка зашла в конце 2017 года. И вот, что сделала со своим телом - смотрите видео!
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