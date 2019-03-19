Светящиеся обручи: шоу, от которого невозможно отвести взгляд - видео

Министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза обсудили ситуацию, которая сложилась в нашей стране после выборов.

Современная американская политика, которая строится по принципу "Вашингтон — столица мира, и всех, кто нам не нравится, мы задушим санкциями", приводит к странным альянсам и невероятным ситуациям. Об этом рассуждает обозреватель Иван Данилов.