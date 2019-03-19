Видео: танец на 7 миллионов

Почти столько просмотров набрал этот ролик с момента опубликования в соцсетях.

Это трио с бородачом в роли солиста (то ли семейное, то ли сборное, хотя первый вариант правдоподобнее) зажигает нее по-детски.

Видео длится всего минуту, но сколько в нем движения, азарта и эмоции.

Верно написал один из пользователей, что на это нельзя не отреагировать кроме как прибегнув к эмодзи "Wow"!

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