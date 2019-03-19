Бились, пока не свалились: леопардов пришлось спасать из колодца - видео

Два молодых самца так увлеклись выяснением того, кто на этой территории самый главный, что вообще потеряли почву под ногами.
Упав на дно котлована и помокнув в воде они подрастеряли свой боевой пыл. Жители расположенной поблизости индийской деревни услышали их скулеж и вызвали спасателей.
Когда те опустили им клетку с подъемной дверью, драчуны почти безропотно забрались в нее.
Трехчасовая операция по извлечению пятнистых зверюг завершилась их перевозкой в лечебницу для наблюдения и оздоровления.
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