Бились, пока не свалились: леопардов пришлось спасать из колодца - видео

Два молодых самца так увлеклись выяснением того, кто на этой территории самый главный, что вообще потеряли почву под ногами.

Два молодых самца так увлеклись выяснением того, кто на этой территории самый главный, что вообще потеряли почву под ногами.

Упав на дно котлована и помокнув в воде они подрастеряли свой боевой пыл. Жители расположенной поблизости индийской деревни услышали их скулеж и вызвали спасателей.

Когда те опустили им клетку с подъемной дверью, драчуны почти безропотно забрались в нее.

Трехчасовая операция по извлечению пятнистых зверюг завершилась их перевозкой в лечебницу для наблюдения и оздоровления.

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