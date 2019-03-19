Трогательное видео: "Спи мой мохнатый, усни" - охранник баюкает щенка

То, что бросается в глаза - разительный контраст между суровым видом экипированного и вооруженного "секьюрити" и тем, что он делает.

Сценка снята возле дверей больницы в столице Филиппин. У входа оказался маленький песик, который беспрестанно и очень жалобно скулил.

Охранник не смог остаться равнодушным, он качал щенка, пока тот не успокоился и не заснул.

Нормальная человеческая реакция, но человек на видео, Армандо Гулла, после этого стал героем дня.

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