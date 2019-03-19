Вот с кем сравнивайте меня: собака позирует перед камерой - видео

Герой этого ролика словно говорит: "Хочу - и буду - казаться львом, а не лошадью скаковою или рыбой морскою!".
И имеет для этого достаточно оснований.
Во-первых, Майки - большой датский дог.
Во-вторых, повадки у него реально царские.
Потому из всех картин, которые создал его хозяин Лоуренс Дайер, он выбирает именно эту в качестве задника для видеосессий.
"Алло, оператор, только не надо водить камерой туда-сюда, что за намеки, что за левые приколы!".
Смотрите также:
-
Умный пес - бесплатный чес: аттракцион невиданной смекалки попал на видео
-
Верный друг — собака помогает хозяину вытаскивать машину из грязи