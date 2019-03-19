Вот с кем сравнивайте меня: собака позирует перед камерой - видео

Герой этого ролика словно говорит: "Хочу - и буду - казаться львом, а не лошадью скаковою или рыбой морскою!".

И имеет для этого достаточно оснований.

Во-первых, Майки - большой датский дог.

Во-вторых, повадки у него реально царские.

Потому из всех картин, которые создал его хозяин Лоуренс Дайер, он выбирает именно эту в качестве задника для видеосессий.

"Алло, оператор, только не надо водить камерой туда-сюда, что за намеки, что за левые приколы!".

Смотрите также: