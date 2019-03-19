07:19 20 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.22
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.63
Поиск
Видеоклуб

Мощность - десять Хиросим: взрыв метеорита над Беринговым морем - видео

Получить короткую ссылку
57910

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / AstroAlert

Выброс энергии распада этого небесного тела уступил лишь "заряду" Челябинского суперболида, который разрушился в атмосфере Земли 15 февраля 2013 года.

В Сети появилось видео полета метеорита, взорвавшегося над Беринговым морем у берегов Камчатки.

Падение метеора
© Flickr/ Luis Argerich
Прецедент планетарного масштаба: метеорит убил человека

На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен сам момент впечатляющего взрыва пришельца из глубин космоса.

Инцидент произошел в декабре и был зафиксирован американскими военными спутниками на высоте 25,6 километра над поверхностью Земли.

Кадры были выставлены на YouTube в понедельник. 

Мощность взрыва была в десять раз сильнее, чем у атомной бомбы, сброшенной американскими ВВС на Хиросиму в 1945 году.

По данным сотрудника НАСА Линдли Джонсона, метеорит взорвался неподалеку от линии маршрута, которым пользуются гражданские самолеты.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Можно ли в Молдове разбогатеть, продав метеорит
Челябинский метеорит: выставка и монография к трехлетней годовщине
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
Жаркие танцы: Наталья Орейро заговорила по-молдавски - эксклюзивные фото
Как правильно гладить ежиков
Как правильно гладить ежика: смешное, но поучительное видео
Население Кишинева
Население Кишинева: цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться