Мощность - десять Хиросим: взрыв метеорита над Беринговым морем - видео

Выброс энергии распада этого небесного тела уступил лишь "заряду" Челябинского суперболида, который разрушился в атмосфере Земли 15 февраля 2013 года.

В Сети появилось видео полета метеорита, взорвавшегося над Беринговым морем у берегов Камчатки.

На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен сам момент впечатляющего взрыва пришельца из глубин космоса.

Инцидент произошел в декабре и был зафиксирован американскими военными спутниками на высоте 25,6 километра над поверхностью Земли.

Кадры были выставлены на YouTube в понедельник.

Мощность взрыва была в десять раз сильнее, чем у атомной бомбы, сброшенной американскими ВВС на Хиросиму в 1945 году.

По данным сотрудника НАСА Линдли Джонсона, метеорит взорвался неподалеку от линии маршрута, которым пользуются гражданские самолеты.

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