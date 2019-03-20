Умопомрачительно: бикини, но уже нано, а не мини - видео

Весна вступила в свои права, уже не за горами и лето с его пляжно-купальными радостями.

© AFP 2019 / Mauricio Lima День рождения бикини - этот наряд сведет с ума любого мужчину 20

Дамы при просмотре этого ролика могут почерпнуть много интересных дизайнерских идей, мужчины в свою очередь наверняка будут настроены гораздо менее "технологично" - скорее "романтично-мечтательно-эротично".

В хорошем смысле трехчлена, заключенного в кавычки.

И думать о том, можно ли будет увидеть такие микро-наряды на речном и морском песочке, или же они только для подиума.

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