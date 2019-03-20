На что они пошли, чтобы вытащить бестолковых псов из полыньи - видео

Два золотистых ретривера провалились под лед и их участь была бы незавидной, если бы не чудесное стечение обстоятельств.

Счастливый случай для этих бедолаг носит имя Тимофей Юрьев, он выходец из Сибири, ныне проживающий в США. Проезжая вдоль озера вблизи Ирвингтона, он заметил, что происходит неладное и счел нужным вмешаться. Хозяин двух собак пытался его отговорить, считая, что у смельчака "поехала крыша".

Лед, как можно заметить, тот рассекал собственным телом, а поддержку - и не только моральную - оказывал ему его пес, кстати - той же породы, что и попавшие в ледовую западню.

Общие усилия увенчались полным успехом.

Снимала сцену спасения жена Тимофея.

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