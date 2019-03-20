Борт главы Минобороны Шойгу с эскортом истребителей в небе Сирии - видео

Российское военное ведомство обнародовало кадры, снятые из иллюминатора самолета, на котором министр обороны Сергей Шойгу направлялся в Дамаск на встречу с президентом Башаром Асадом.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин и Асад согласовали совместные меры по борьбе с терроризмом в Сирии

На двадцатисекундном видео со страницы Минобороны на Facebook хорошо различимы сопровождающие истребители Су-35С, поднявшиеся с авиабазы Хмеймим.

Накануне Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, где провел переговоры с президентом страны и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. На встрече обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом, обеспечение безопасности в Сирии и постконфликтное урегулирование.

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