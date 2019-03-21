Игривый, точно барбос: морской котик ластится к ныряльщику - видео

Один из тех интернет-пользователей, которые оставили комментарии к этому ролику, очень кстати вспомнил, что в персидском языке эти животные называются "водяными собаками".
Действительно, чем не песик: и за руку лапкой подержится, и голову на плечо положит, и лизнет лицо (если уж быть точным - водолазную маску), и несколько кульбитов изобразит.
Одно слово: игрун. И милашка!
Уже усатый, но такой ребячливый и непосредственный.
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