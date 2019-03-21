Строители нашли на темном чердаке инопланетян, которые оказались совятами

Птенцы и правда, выглядят угрожающе и могут в темноте напугать кого угодно.

Строители в индийском городе Вишакхапатнам, забравшись на темный чердак недостроенного дома, обнаружили там нечто, напугавшее их до полусмерти. Два существа, которые выглядели как монстры-пришельцы с огромными глазами, переминались с ноги на ногу, покачивая головами, будто рептилии, которые готовятся к атаке.

Однако стоило принести мощный фонарь, как загадка благополучно разъяснилась. "Неопознанными чудовищами" оказались два птенца одной из разновидностей сов-сипух.

В Индии эти птицы находятся под охраной, поэтому совят осторожно переместили со строительной площадки в безопасное место. А видео с двумя "инопланетянами" быстро заполонило интернет, став вирусным.

Невероятное видео: сова играет с мячом >>>

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости