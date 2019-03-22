Самая нелепая попытка кражи: воры-неудачники попали на видео

Коварному плану не удалось сбыться: воры просчитали все, но не учли самого очевидного и поплатились за это.

В США ворам пришлось вернуть украденный телевизор, потому что он не помещался в автомобиль. Инцидент произошел в американском городе Даллас. Нелепая попытка кражи попала на камеры видеонаблюдения, расположенные на крыльце дома.

На кадрах видно, как двое мужчин подъехали на, как позже выяснилось, угнанном джипе, проникли в чужое жилье и вынесли оттуда огромный телевизор. Однако в дерзком плане товарищи не учли габариты техники, которая просто не поместилась ни на заднее сиденье, ни в багажник машины. Потерпев полное фиаско им ничего не осталось как вернуть телевизор на место. Полиция нашла угнанную машину, а вот поиск воров продолжается.

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