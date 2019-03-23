Крушение вертолета: турист снял на видео, как боролся за свою жизнь

В Сеть попало видео крушения вертолета в Кыргызстане, снятое изнутри салона одним из пострадавших: смотрите эти леденящие душу кадры.

Студент по имени Дэвид из Берлина снял на GoPro-камеру крушение вертолета в Иссык-Кульской области Кыргызстана внутри салона. Инцидент произошел в июле прошлого года, сообщают коллеги из Sputnik Таджикистан.

На кадрах видно, как вертолет медленно идет на посадку, но пилот неожиданно теряет управление. Через некоторое время воздушное судно начинает набирать скорость и заваливается на бок.

Все сумки в салоне резко упали на летевших в нем туристов, которые в считанные секунды оказались завалены большими рюкзаками, люди стали падать друг на друга. Через несколько секунд началась дикая паника, пострадавшие стали отчаянно пытаться спастись из-под завалов.

"Страх сгореть заживо в любую секунду заставил меня еще сильнее бороться за жизнь. В итоге мне удалось выкарабкаться к задней части кабины, я покинул вертолет через пробитую дыру", — рассказал Давид.

Известно, что после инцидента за пострадавшими прислали вертолет из Казахстана.