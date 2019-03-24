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Страшная история: ястреб напал на домашнюю собаку - видео

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© Youtube / ViralHog

В США в Лас-Вегасе произошла страшная история. Ястреб напал на домашнюю собаку, отбить питомца у хищной птицы удалось с трудом.

Эта история произошла в США. О ней рассказал один из жителей Лас-Вегаса в соцсетях.

"Моя дочь Сесилия вывела собак на задний двор. Через 10–15 секунд она услышала, как обе собаки лают. Сначала она подумала, что они просто играют и дерутся, но потом поняла, что все дело в нападении крупной птицы. Та внезапно появилась и напала на нашу собаку Лулу. Моя дочь принялась кричать, она хотела чтобы птица отпустила нашего питомца и не собиралась причинять никому вреда", - рассказал пользователь.

Однако? как видно на видео, простыми криками птицу не удалось отогнать. Пришлось использовать подушку, которой трижды ударили ястреба. После этого удалось освободить собаку.

Сообщается, что никто из животных серьезно не пострадал.

 

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