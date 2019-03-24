Везунчики и неудачники: самые нелепые моменты у футбольных ворот – видео

Даже если вы не любитель футбола, то эта подборка фейлов в футболе развеселит вас в воскресный день.

Матч Молдова-Франция позади. Конечно же, чуда не произошло: молдавская сборная не выиграла. Но и держалась она достойно на поле, показав нормальную игру в своей квалификационной группе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Главный тренер сборной Франции похвалил футболистов Молдовы

Даже тренер Александр Спиридон коротко и ясно уточнил: не могут "Жигули" угнаться за "Феррари". Разные технические характеристики.

Игра года: как футболисты Молдовы забили французам, но уступили чемпионам мира>>>

Но мы сейчас не о кишиневской игре. Давайте взглянем, как играют другие. Футбол — любимая игра миллионов людей на всей планете. Сейчас это самый популярный и массовый вид спорта в мире. И как в любом другом виде спорта, футбол не обходится без смешных моментов. Смотрите на видео самые курьезные и удивительные промахи, а также фейлы и неудачи футболистов.

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