Невероятное видео: как питон сбрасывает свою кожу

Многие рептилии сбрасывают кожу, но все они это делают по-разному. Змеи полностью сбрасывают свою кожу. Как правило змеи линяют раз в месяц.
Смотрите на видео, как сбрасывает кожу огромный питон.
А вы когда-нибудь видели, как змеи сбрасывают кожу?
Многие рептилии сбрасывают кожу, но все они это делают по-разному. Змеи полностью сбрасывают свою кожу. Как правило змеи линяют раз в месяц.
Смотрите на видео, как сбрасывает кожу огромный питон.
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