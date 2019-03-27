Медведи в гостях у Маши: дверь взломаем, в холодильнике пошарим - видео

В чистом виде - известная сказка ровно наоборот.

После визита не топтыгам, а Маше (в данном случае, поскольку дело происходит в американской Неваде, скорее всего ее имя произносится как Мэри) придется задаться множеством вопросов.

"Кто снес мою входную дверь?".

"Кто слопал съестные запасы?".

"Кто в спальне затоптал ковер своими косыми лапами?".

Все ответы - на видеозаписи с камер наблюдения.

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