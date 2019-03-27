Охранник, ассистент, режиссер: суслик помогает фотографу - видео

Подручный оказался на все руки мастер, по крайней мере в основных профессиях, связанных с производством визуального контента.
Вначале складывается впечатление, что он обеспечивает безопасность человека с камерой. Затем, взобравшись ему на макушку, высматривает натуру для съемок.
В конечном итоге практически указывает, куда направить объектив - так, чтобы получился классный кадр.
Ну вот, мои попали в рамку! Молодец парень, далеко пойдешь, если будешь прислушиваться к умным советам.
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