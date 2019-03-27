Ужаснее ночного кошмара: из унитаза выглядывает кобра - видео

Единственным, кто не впал в ступор, был муж южноафриканки, которая углядела смертельно опасного гада в столь неожиданном месте.
Воспользовавшись подручными средствами типа карниза для гардин, он попытался противостоять угрозе из отхожего места.
А та была абсолютно реальной, поскольку в дом пожаловала мозамбикская плюющаяся кобра. Эта рептилия способна «выстреливать» ядом в глаза жертвы.
Но на сей раз ни "пальбы", ни пострадавших не было, незваная гостья развернулась на 180 градусов и удалилась. В недра канализационной системы, откуда, хочется думать, далее - в родную саванну.
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