Кот требует открыть ему дверь: вслух, громко и внятно - видео

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К ролику подверстали много смешных комментариев.
"Учите далее, кот перспективный, научите выговаривать "Je ne mange pas six jours " и "Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод", - написано в одном из нем.
Другой пользователь сетует: "Сначала приучаешь его к унитазу, а потом просишь не курить в туалете".
Есть и скучные коменты: типа "монтаж", "наложение звука" и так далее.
Подумаешь, говорит кот голосом капризной девчонки, да еще прикартавливает... Чего только в жизни не бывает!
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