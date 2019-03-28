Кот требует открыть ему дверь: вслух, громко и внятно - видео

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К ролику подверстали много смешных комментариев.

"Учите далее, кот перспективный, научите выговаривать "Je ne mange pas six jours " и "Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод", - написано в одном из нем.

Другой пользователь сетует: "Сначала приучаешь его к унитазу, а потом просишь не курить в туалете".

Есть и скучные коменты: типа "монтаж", "наложение звука" и так далее.

Подумаешь, говорит кот голосом капризной девчонки, да еще прикартавливает... Чего только в жизни не бывает!

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