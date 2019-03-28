Фуру, как лист металлочерепицы: ветер сдул автопоезд с трассы - видео

Кадры, снятые вблизи города Амарильо в Техасе, США, посмотрело не менее четверти миллиона человек.
И это неудивительно. Порывы ветра в момент проведения съемки достигали 75 миль в час.
Перед ними не могли устоять не только крыши домов, но и большегрузы на автостраде.
Свою роль сыграла большая парусность прицепа, легковушки, как легко заметить, не пострадали.
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