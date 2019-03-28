Спешу я на работу - смешное видео с бегущей гориллой

Энергичной походкой - в предстоящий день, к новым свершениям!

Так интерпретировала ролик значительная часть людей его просмотревших.

Другие, правда, предпочитают думать, что герой - наоборот - похож на того, кто торопиться покинуть место своей трудовой повинности за пару мгновений до завершения рабочего дня.

Третьи, вообще, увидели в горилле Конора Макгрегора животного мира.

Вот такой плюрализм мнений.

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