Спешу я на работу - смешное видео с бегущей гориллой

Энергичной походкой - в предстоящий день, к новым свершениям!
Так интерпретировала ролик значительная часть людей его просмотревших.
Другие, правда, предпочитают думать, что герой - наоборот - похож на того, кто торопиться покинуть место своей трудовой повинности за пару мгновений до завершения рабочего дня.
Третьи, вообще, увидели в горилле Конора Макгрегора животного мира.
Вот такой плюрализм мнений.
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