Мама-папа, я знаю, кем хочу быть: маятником - видео

Маленькая акробатка сумела объединить необъединимое: неподвижность (это - про верхнюю часть туловища) и ритмичное покачивание ногами.
Не то, чтобы она режиссировала этот этюд или задумывалась над физическими понятиями покоя и движения.
Девочка, похоже, решила уединиться, уйти в себя, предаться грезам.
И нашла для этого оригинальное решение.
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