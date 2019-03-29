Мама-папа, я знаю, кем хочу быть: маятником - видео

Маленькая акробатка сумела объединить необъединимое: неподвижность (это - про верхнюю часть туловища) и ритмичное покачивание ногами.

Не то, чтобы она режиссировала этот этюд или задумывалась над физическими понятиями покоя и движения.

Девочка, похоже, решила уединиться, уйти в себя, предаться грезам.

И нашла для этого оригинальное решение.

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