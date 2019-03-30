Задорно, но "топорно": звёзды 90-х сняли скандальный клип - видео

В Сети появился музыкальный клип на совместный трек Стаса Костюшкина и Шуры "На стиле 90-х".

Получилась зажигательная и веселая песня в стиле 90-х. Но кроме мотивчика из прошлого, в ролике и образы соответствующие: гопники, бандиты и прочая пестрая компания. Понятно, что авторы клипа подошли с юмором к его созданию. Но пользователи YouTube раскритиковали авторов и участников, что называется "по полной программе".

Мол, спортивные костюмы и Шура не те, реквизиты из другой эпохи, да и девушка, танцующая "тверк", перепутала съемочную площадку. Словом, режиссерский дебют Костюшкина посчитали "топорным". "Но "лайки" поставили, потому что все равно весело было смотреть", - написали пользователи.

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