Это невероятно: смелая ворона остановила драку между котами - видео

На этом видео все прекрасно. Мужественная ворона решила остановить драку между двумя котами. Смотрите на видео, что из этого получилось.
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Смотрите на видео, как мужественная ворона пытается остановить драку между двумя котами.
На этом видео все прекрасно. Мужественная ворона решила остановить драку между двумя котами. Смотрите на видео, что из этого получилось.
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Пес проявил образцовую исполнительность, но никудышную сообразительность.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, два дальнобойщика общаются на стоянке. Один из них с сигаретой в руке мирно курит, а его коллега решил "подымить" в ответ. Что из этого вышло, смотрите на видео.
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