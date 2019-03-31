Кот и пес пошли на дело - видео

Пара вышла на спецоперацию скрупулезно распределив роли.

Мозговой центр, как положено, не должен первым соваться в пекло, для этого есть быстрые ноги и горячий темперамент.

Но то ли засланец не дождался команды "фас", то ли стратег в чем-то ошибся, и в итоге миссия по захвату и обезвреживанию провалилась.

Подумаешь, мы еще потренируемся и доведем взаимодействие до совершенства. Зуб даем!

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