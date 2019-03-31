Гнилой ствол расщепился по вертикали: лесоруб не знал куда бежать - видео

Слабонервным смотреть не рекомендуется, кадры вызывают сильный выброс адреналина.

Если бы датчики были в эти мгновения на теле человека с бензопилой, они бы вообще зарегистрировали абсолютно запредельные величины гормонального насыщения, пульса, артериального давления и прочих жизненных показателей.

Но кривая вывезла, пронесло, хотя оно и ухнуло практически рядом.

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