Опыт, друг ошибок трудных: для этой собаки задача почти невозможная - видео

Пес проявил образцовую исполнительность, но никудышную сообразительность.
По команде "апорт" он долго, нудно и безуспешно пробовал пронести сквозь калитку палку, которая в горизонтальном положении там явно по ширине не проходила.
Попытки повторялись вновь и вновь, перемежаясь с поползновениями бросить это бесполезно занятие.
Все получилось лишь после вмешательства хозяина, и то случайно.
Но жердочка на произвол судьбы брошена не была!
Пес и "лапа-вор" - улетное видео о забавном противостоянии >>>