Дальнобойщик на полном ходу угостил ворону пирожком - невероятное видео

Схватила на лету - ворона увязалась за дальнобойщиком и он, не останавливая "железного коня", накормил ее на ходу.
Всем известно, что вороны - очень умные птицы. Но герой этой ролика проявил настоящую смекалку. Птица долго летела рядом с открытым окном водителя фуры. И тот решил ее накормить. Чем все закончилось, смотрите на видео.
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