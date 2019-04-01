На самокате, из Калифорнии в Техас: это не первоапрельская шутка - видео

А расстояние между этими двумя штатами немалое - почти 3 тысячи километров!

Человек в кадре, шоумен с тихоокеанского побережья, каждый год посещает город Остин для того, чтобы вместе со своими товарищами по увлечению участвовать в массовом уличном перформансе. На сей раз парень решил добавить креатива.

Естественно, он не преодолел весь путь на своем скутере. Это было бы невозможно сделать и при традиционной езде, не то что сидя на руле. Но снял сцены своего акробатического передвижения на определенных участках - как в конечных пунктах, так и в расположенных на маршруте Аризоне и Нью-Мексико.

И красиво оформил клип. Одно слово, артист!

Обнаглевший похититель попал на видео - прикурил, оглянулся и угнал самокат >>>