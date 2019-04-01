Люди удивились, когда увидели необычное существо в море - угарное видео

Настолько голоден, что готов съесть все на своем пути: отдыхающие остались в шоке от невероятного обжоры, который едва не расстался с жизнью из-за "еды".

Эта рыба попала в ловушку собственного обжорства, подавившись черепахой, которая застряла в ее пасти. Помощь пострадавшая решил искать у людей. Что из этого получилось смотрите на видео.

Смотрите также:

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям

узнать,что мы сообщаем в OK