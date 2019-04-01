Набор кроликов на службу: первоапрельское объявление французской полиции

Обоняние у ушастых четвероногих, как подчеркнули инициаторы идеи, в 30 раз сильнее, чем у собак.

Французская полиция объявила в день смеха о наборе кроликов на обучение и дальнейшую службу по поиску наркотиков.

"Это правда, что в Национальной полиции служат собаки-полицейские. Но сегодня мы объявляем набор кроликов. Это Маринетт, кролик исключительных качеств", - говорится в ролике, размещенном в аккаунте полиции в Facebook.

Маринетт обладает "нюхом, слухом и еще она такая миленькая". "Обоняние кроликов в 30 раз сильнее обоняния собак. Маринетт не ошиблась - именно в этом чемодане лежат наркотики", - рассказывает в ролике девушка в форме сотрудника полиции.

Рассказ сопровождается видео, на котором небольшой черный кролик в оранжевой повязке "Полиция" на спинке забирается в свою клетку, нюхает чемодан и сидит на руках у своей "коллеги".

"Если вы думаете, что ваш кролик обладает необходимыми качествами для того, чтобы составить компанию Маринетт, смело отправляйте нам ее кандидатуру", - говорится в заключении ролика.

Международный праздник первого апреля - День смеха, или День дурака, как его чаще называют за границей - имеет долгую историю и целую вереницу версий своего возникновения: до сих пор нет единого мнения, в какой стране праздник зародился. Его история уходит корнями еще в раннее Средневековье и даже раньше и чаще всего связывается с народными повериями и природными явлениями. Впервые выражение "праздник дураков" употребил английский писатель Джон Обри еще в 17 веке. В России праздник начал формироваться во времена Петра Первого, но широко известным стал позднее.

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