Мыши - для слабаков: русский кот охотится на медведей - видео

Забавная история, произошедшая в России, оказалась запечатлена на видео - что же оказалось в центре внимания, смотрите в ролике.
На кадрах видно, как довольно упитанный кот устроил настоящую охоту на в разы превосходящего его по силе и массе оппонента — медведя. Домашний питомец всего за минуту дважды загнал лесного зверя на дерево, причем в первый раз кот бросился за ним.
"Мыши — для слабаков. Русский кот любит медвежатину", — так подписал опубликованное видео его автор.
Можно добавить лишь то, что храбрости этому коту не занимать.
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