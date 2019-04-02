Мыши - для слабаков: русский кот охотится на медведей - видео

Забавная история, произошедшая в России, оказалась запечатлена на видео - что же оказалось в центре внимания, смотрите в ролике. © Facebook / КотоПёс Впереди диверсионная группа, затем основные силы: кот и пес на охоте - видео

На кадрах видно, как довольно упитанный кот устроил настоящую охоту на в разы превосходящего его по силе и массе оппонента — медведя. Домашний питомец всего за минуту дважды загнал лесного зверя на дерево, причем в первый раз кот бросился за ним.

"Мыши — для слабаков. Русский кот любит медвежатину", — так подписал опубликованное видео его автор.

Можно добавить лишь то, что храбрости этому коту не занимать.

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