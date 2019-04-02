Хозяйка упала без чувств: она тестировала на чуткость своих собак – видео

Говорят, что собаки всегда приходят на помощь своим хозяевам, когда им плохо. Но, похоже, эти четвероногие, запечатленные на видео, учуяли подвох. © Youtube / Viral Press Суровый тайский пес-байкер прокатился с ветерком - улетное видео

Это забавное видео сняла жительница Нью-Йорка. Она хотела узнать, что сделают ее собаки в кризисной ситуации, если ей вдруг станет плохо. Для этого женщина внезапно упала прямо на глазах четвероногих друзей и замерла.

Питомцев это не впечатлило. Они просто начали играть друг с другом.

В какой-то момент женщине надоело лежать, и она скомандовала питомцам отойти от нее. Непонятно: то ли собаки провалили "тест", то ли они прекрасно понимали, что с хозяйкой все в порядке.

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