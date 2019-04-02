Любовь на грани: пес не пускает жениха к невесте - угарное видео

Направляясь к невесте, молодой человек и не подозревал, что встретит серьезного соперника, и что за свое счастье ему еще предстоит побороться.
Но путь к женщине всей его жизни мужчине преградил вовсе не другой представитель сильной половины человечества, а ревнивый пес, уютно развалившийся на пороге комнаты избранницы жениха.
На кадрах видно, как отец невесты дважды пытался переместить питомца в другое место, но тот сразу возвращался к комнате хозяйки. Чем все закончилось, смотрите на видео.
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