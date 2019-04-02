Любовь на грани: пес не пускает жениха к невесте - угарное видео

Направляясь к невесте, молодой человек и не подозревал, что встретит серьезного соперника, и что за свое счастье ему еще предстоит побороться. © Youtube / BSN Собака пытается остановить машину хозяина, "умоляя" не бросать ее

Но путь к женщине всей его жизни мужчине преградил вовсе не другой представитель сильной половины человечества, а ревнивый пес, уютно развалившийся на пороге комнаты избранницы жениха.

На кадрах видно, как отец невесты дважды пытался переместить питомца в другое место, но тот сразу возвращался к комнате хозяйки. Чем все закончилось, смотрите на видео.

Смотреть еще видео Послушать радио Прочитать другие новости