От истерики до ярости - видео рассмешило и разозлило пользователей Сети

Поразительно, как одно и то же событие может вызвать совершенно противоположные чувства, и с каждым из них не поспоришь.

Запряженные в телегу ослы находятся на стройке, пока их владелец (можно предположить) суетится вокруг. В этот момент другой человек управляет экскаватором и зачерпывает ковшом гравий. А вот то, что произошло дальше, кого-то рассмешит, а кого-то приведет в ярость, ведь поступок действительно спорный.

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