Оптический обман: танцоры разорвали зрителей - сногсшибательное видео

Эти восемь танцоров просто взорвали всех, кто наблюдал за их выступлением - придумано и исполнено идеально.
Хотя, сначала казалось, что танец на небольшом частном мероприятии не может вызвать столько восторга, но артисты сумели удивить зрителей. Всему виной костюмы, которые создали оптический эффект и дополнили номер. Смотрите, что получилось.
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