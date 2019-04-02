Оптический обман: танцоры разорвали зрителей - сногсшибательное видео

Эти восемь танцоров просто взорвали всех, кто наблюдал за их выступлением - придумано и исполнено идеально.

Хотя, сначала казалось, что танец на небольшом частном мероприятии не может вызвать столько восторга, но артисты сумели удивить зрителей. Всему виной костюмы, которые создали оптический эффект и дополнили номер. Смотрите, что получилось.

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