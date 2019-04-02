Инстинкт подсказал туристам: пора делать ноги - береговой ледник рухнул

Трудно предположить, что кто-то из находившихся на прогулке знал, как вести себя в подобной ситуации, но люди сочли за благо пуститься наутек.

И правильно сделали, поскольку масса льда, рухнувшая в воду, подняла мощные волны, которые устремились к берегу.

В конечном итоге, как пишут в таких ситуациях, "жертв и материальных потерь не было". А страху натерпелись.

Все туристы, кроме того, который снимал экскурсию своих товарищей на юго-восточном побережье Исландии.

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