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Потрясающая реакция на видео: виртуальная реальность слишком реальна для мамы

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Тема:
Утро с нами! (315)
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© Youtube / ViralHog

Современные технологие позволяют легко погружаться в виртуальный мир, но что произойдет, если такие очки наденет сверхэмоциональная женщина, смотрите на видео.

Очки виртуальной реальности были подарком на праздник. И женщина решила дать своей маме возможность испытать на себе невероятные ощущения.

На кадрах видно, как пожилая иностранка очень ярко реагируют на то, что видит. Сначала она несколько громко восклицает, затем даже вскрикивает, а после и вовсе от страха срывает с себя очки виртуальной реальности. Чем все закончится, смотрите на видео.

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Тема:
Утро с нами! (315)

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