Основной инстинкт толкает двух черных драконов на беспощадную битву - видео

Технические данные: весовая категория до 80 килограмм, рост (вернее длина) бойцов - около двух метров.

Поединок состоялся, в присутствии обомлевшей публики, на индонезийском острове Ринча, составной части национального парка Комодо.

Это родина огромных ящеров, которые называются индонезийскими варанами или комодскими драконами.

Что они не поделили? Известное дело, самку. В таких случаях компромисса быть не может, победитель получает живой, соблазнительный, чешуйчатый и такой желанный приз.

Это, в конечном итоге, чтобы вараньему роду не было переводу.

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